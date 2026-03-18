Фицо настаивает на инспекции «Дружбы» экспертами Словакии и Венгрии

БРАТИСЛАВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает необходимым включить словацких и венгерских экспертов в группу специалистов для инспекции состояния нефтепровода «Дружба» на Украине.
«Считаю неудачной шуткой, если кто-то хочет направить [на Украину] миссию мониторинга [состояния трубопровода] без представителей Словакии и Венгрии», — сказал премьер журналистам.
С 27 января российская нефть перестала поступать по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Братислава и Будапешт обвиняют Киев в затягивании сроков возобновления прокачки нефти по трубопроводу и в попытке таким образом повлиять на апрельские парламентские выборы в Венгрии.