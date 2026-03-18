Фицо заявил, что отработает ночную смену на фабрике с 30 апреля по 1 мая

Ранее Роберт Фицо выступил с критикой руководства Евросоюза. Он заявил о необходимости кадровых изменений на ключевых постах. В частности, политик потребовал заменить Каю Каллас, которая занимает пост главы дипломатической службы ЕС. Он подчеркнул, что Евросоюз должен иметь представителей, способных вести переговоры. По словам Фицо, без этого невозможно претендовать на роль в урегулировании международных конфликтов.