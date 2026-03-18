США расширили программу выдачи виз иностранцам под залог в размере $15 тыс

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение расширить число стран, охваченных программой выдачи американских въездных виз под денежный залог в размере $15 тыс. Об этом объявила пресс-служба Госдепартамента.
В эту программу 2 апреля включат еще 12 государств: Гренаду, Грузию, Камбоджу, Лесото, Маврикий, Мозамбик, Монголию, Никарагуа, Папуа — Новую Гвинею, Сейшелы, Тунис и Эфиопию. Согласно данным американской стороны, действие программы распространяется на выдачу только деловых и туристических виз (категории B-1 и B-2) и на граждан стран, на которые приходится значительная доля нелегально превышающих разрешенные сроки пребывания в Соединенных Штатах.
Таким образом, со следующего месяца денежные залоги для получения американских туристических и деловых въездных виз придется вносить гражданам 50 стран и территорий. Россия в их число не входит. В настоящее время программа распространяется на Алжир, Анголу, Антигуа и Барбуду, Бангладеш, Бенин, Ботсвану, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэлу, Габон, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Джибути, Доминику, Замбию, Зимбабве, Кабо-Верде, Киргизию, Кот-д’Ивуар, Кубу, Мавританию, Малави, Намибию, Непал, Нигерию, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзанию, Того, Тонгу, Тувалу, Туркмению, Уганду, Фиджи и ЦАР.
Как заверяет американское внешнеполитическое ведомство, залог возвращается в полном виде после своевременного выезда внесшего его лица из Соединенных Штатов.