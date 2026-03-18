Глава Нацразведки США Габбард: Россия сохраняет преимущество на Украине

Россия удерживает инициативу в украинском конфликте, заявила директор Нацразведки США Тулси Габбард. По ее данным, боеспособность российской армии сейчас выше, чем была до специальной военной операции. Москва продолжит вести «медленную войну на истощение», чтобы добиться своих целей, уверена Габбард. По мнению военкора Александра Коца, в Вашингтоне понимают, что сценарий «победы над Россией» больше не выглядит реалистичным.
Россия сохраняет преимущество в вооруженном конфликте с Украиной, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в ходе выступления в конгрессе.
«В течение прошедшего года Россия сохраняла преимущество в войне против Украины До заключения соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести медленную войну на истощение с целью подорвать способность и волю Киева к сопротивлению», — сказала она.
По словам Габбард, ~переговоры между Москвой и Киевом «под руководством США» по урегулированию конфликта продолжаются~. Однако глава МИД России Сергей Лавров два дня назад заявил о неготовности властей Украины к решению конфликта дипломатическим путем и подчеркнул, что Россия «будет достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит».
Также глава американской нацразведки обратила внимание, что сейчас боеспособность армии РФ выше, чем до конфликта на Украине. По ее словам, Россия располагает передовыми системами, включая вооружение для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства.
Кроме того, российское руководство «продолжает инвестировать в оборонно-промышленную базу и в новые средства, которые представляют большую угрозу для США и их сил за рубежом, чем обычные вооружения» РФ, добавила Габбард.
«Россия сохраняет возможность избирательно оспаривать интересы США во всем мире военными и невоенными средствами», — подчеркнула она.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, президент США Дональд Трамп полностью доверяет выводам Габбард.
Вторая армия мира.
Еще в конце февраля аудиторы Пентагона, госдепа и USAID представили конгрессу США доклад, в котором сообщили о превосходстве российских сил над украинской армией. Они подчеркнули, что ВСУ «продолжают испытывать нехватку личного состава и оборудования» и «плохо подготовлены к реагированию на тактические наступления российских сил», сообщает РИА Новости.
Кроме того, в рейтинге военной мощи Global Firepower Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Эксперты отметили, что помимо неядерной боевой мощи, РФ обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге не учитывался. При этом Россия занимает первенство по самоходной и буксируемой артиллерии, реактивным системам залпового огня и флоту минно-тральных кораблей. США в этом рейтинге находятся на первом месте, а Украина — на 20-м.
При этом в РФ рейтинг критикуют из-за отказа раскрывать формулу подсчета результатов и отсутствия подтверждения данных учеными.
«Ставка Запада провалилась».
Американская разведка вынуждена признать то, о чем в Москве говорят уже давно, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя заявление Габбард.
«Россия ведет войну с позиции силы и готова дожимать противника до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
По словам военкора, Вашингтон признает, что Россия не только выдержала удар, но и сохранила способность выборочно давить на интересы США по всему миру — военными, политическими, экономическими, кибер- и информационными методами.
«Многолетняя ставка Запада на “изоляцию” и “слом” России провалилась. Россия перестроила экономику, нарастила оборонку, получила колоссальный боевой опыт и сегодня ведет войну на истощение в формате, который выгоден именно ей. ~И тот факт, что это уже открыто озвучивается с трибуны американского конгресса, — сам по себе индикатор~», — отметил он.
В Вашингтоне понимают, что сценарий «победы над Россией» больше не выглядит реалистичным, и препятствие к миру — не в Москве, добавил Коц.
Украинские СМИ, в частности, ТСН, назвали заявление Габбард «тревожным».