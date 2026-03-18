Глава Нацразведки США Габбард: Россия сохраняет преимущество на Украине

Кроме того, в рейтинге военной мощи Global Firepower Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Эксперты отметили, что помимо неядерной боевой мощи, РФ обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге не учитывался. При этом Россия занимает первенство по самоходной и буксируемой артиллерии, реактивным системам залпового огня и флоту минно-тральных кораблей. США в этом рейтинге находятся на первом месте, а Украина — на 20-м.