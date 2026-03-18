Самолет-разведчик Британии замечен над Черным морем

Над нейтральными водами Черного моря замечен самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Британии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.
«Boeing RC-135W Rivet Joint замечен над нейтральными водами Черного моря на высоте около 10 км», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, британский самолет вылетел с военной базы в Уоддингтоне. Во время маршрута он пролетел над несколькими странами Европы, выйдя в воздушное пространство акватории. При этом он не затрагивал коридоры, предназначенные для гражданских самолетов.
Ранее KP.RU сообщал, что британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Крыма. Воздушное судно используется для сбора разведданных и контроля за обстановкой в международных водах.