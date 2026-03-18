США создали домен aliens после обещаний Трампа раскрыть данные об НЛО

Правительство США зарегистрировало новый федеральный домен aliens.gov после обещаний американского лидера Дональда Трампа обнародовать материалы о пришельцах и НЛО.
Известно, что домен зарегистрирован в среду, 18 марта, исполнительным офисом президента США. В настоящее время ссылка ведет на пустую веб‑страницу без контента.
Значение домена остается неясным, так как слово aliens может обозначать как инопланетян, так и иностранных граждан, проживающих в США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что опубликует данные Пентагона о внеземной жизни и НЛО после того, как его предшественник Барак Обама подтвердил существование инопланетян. Трамп подчеркнул, что этот вопрос чрезвычайно сложен, но в то же время крайне интересен и значим.