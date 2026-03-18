ТАСС: Фидан обсудил по телефону с Арагчи ход конфликта на Ближнем Востоке

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с иранским коллегой Аббасом Арагчи конфликт в ближневосточном регионе. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
«18 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе разговора обсуждался ход войны», — сообщил собеседник.
Фидан в среду прибыл в Эр-Рияд для участия в министерской встрече нескольких региональных государств. Целью заседания является обсуждение путей урегулирования конфликта США и Израиля с Ираном.
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны.