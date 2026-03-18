Орбан: Венгрия не будет участвовать в войне, к которой готовится Европа

Глава правительства предупредил их, что у него есть «плохие новости: война приближается», поскольку украинский конфликт не урегулирован, а лидеры ЕС настроены на его продолжение. «Европа решила еще глубже втянуться в войну. Сейчас они посылают на Украину деньги и оружие, но уже договорились, что позже на ее территории будут европейские солдаты», — сказал Орбан, выступление которого транслировали венгерские телеканалы.