Орбан: Венгрия не будет участвовать в войне, к которой готовится Европа

БУДАПЕШТ, 18 марта. /ТАСС/. Европа готовится к войне, но Венгрия не намерена в этом участвовать и не будет финансировать Украину ради того, чтобы она могла продолжить конфликт с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на предвыборной встрече с избирателями в городе Дунауйварош.
Глава правительства предупредил их, что у него есть «плохие новости: война приближается», поскольку украинский конфликт не урегулирован, а лидеры ЕС настроены на его продолжение. «Европа решила еще глубже втянуться в войну. Сейчас они посылают на Украину деньги и оружие, но уже договорились, что позже на ее территории будут европейские солдаты», — сказал Орбан, выступление которого транслировали венгерские телеканалы.
«Наша задача — не допустить, чтобы нас в это втянули», — подчеркнул премьер. Он заверил, что в случае победы его партии на парламентских выборах 12 апреля продолжит тот же политический курс и сделает так, чтобы Венгрия осталась в стороне от украинского конфликта.
«Мы не хотим участвовать в войне, мы не посылаем солдат [на Украину], мы не даем оружие и не направляем ей венгерские деньги», — заявил Орбан. Он дал понять, что намерен отстаивать эту позицию на саммите Евросоюза, который состоится 19 марта в Брюсселе.