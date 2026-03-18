США сняли антироссийские санкции с трех физических лиц и трех компаний

Речь идет о Борисе Воронцове, Елене Тюриковой и гражданине Турции Тюркене Берке, а также фирмах BSB Group, Futuris FZE и Turken Dijital Matbaa Teknolojileri.

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. США исключили из санкционных списков по России трех физических лиц и три компании. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте управления по контролю за иностранными активами, которое входит в структуру американского Минфина.

Санкции сняты с компаний BSB Group и Futuris FZE из ОАЭ и Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, базирующуюся в Турции.

США вывели из-под санкций Бориса Воронцова, Елену Тюрикову и гражданина Турции Тюркена Берка.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше