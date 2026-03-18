Путин выразил соболезнования Моджтабе Хаменеи в связи с убийством Лариджани

Путин назвал убитого США и Израилем Лариджани другом России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования аятолле Моджтабе Хаменеи в связи с убийством Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. Лариджани стал жертвой атаки, проведенной США и Израилем.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани», — написал российский лидер коллеге.

Путин назвал Лариджани настоящим другом России. По его словам, память о выдающемся лидере, который внёс значительный вклад в укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Тегераном, навсегда останется в сердцах россиян. Глава государства попросил передать родным и близким Лариджани слова искреннего сочувствия и поддержки.

Путин также отметил, что Лариджани был мудрым и прозорливым политиком. С ним президент неоднократно встречался.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран объявил о начале 61 волны атак на объекты США и Израиля на Ближнем Востоке в ответ на убийство Лариджани.

Моджтаба Хаменеи: биография
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
