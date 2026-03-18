Аракчи призвал Евросоюз остановить атаки США и Израиля на Иран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас заявил, что ЕС должен повлиять на США и Израиль для прекращения агрессии против исламской республики.
По словам иранского дипломата, забота европейских стран о мире и безопасности в регионе должна выражаться не в пассивной позиции, а в активном давлении на страны, осуществляющие военную агрессию против Ирана.
Кроме того, Аракчи предостерег членов Евросоюза от поддержки действий США и Израиля, заявив, что они станут соучастниками преступлений против исламской республики.
Напомним, ранее Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы Ирана в ответ на атаки Вашингтона наносят удары не только по американским базам, но и по другим объектам США.