В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России

БЕЛГРАД, 18 мар — РИА Новости. Подразделения бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
Президент Сербии Александр Вучич заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.
«Силы задействованы с целью обеспечения безопасности объекта, чтобы своевременно выявить возможные угрозы и адекватно отреагировать. Мы находимся в постоянном контакте и выполняем задачу в сотрудничестве с остальными органами безопасности республики Сербия», — заявил майор Предраг Лютич из бригады специальных операций в эфире РТС.
Отмечается, что 250-я ракетная бригада на месте развернула для защиты от БПЛА, вертолетов и других воздушных угроз расчеты ЗРК HQ-17AE китайского производства на базе российского «Тор-М1».
Компрессорная станция Жабари, построенная в 2021 году, является единственной компрессорной станцией на газопроводе протяженностью 402 километра от границы Болгарии до Венгрии, по которому в Сербию поступает в первую очередь природный газ через ГТС Болгарии из «Турецкого потока». В 2025 году через этот участок было перекачено в Венгрию около 7,5 миллиарда кубических метров газа из РФ.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через «Турецкий поток» и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.