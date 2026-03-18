В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России

Компрессорная станция Жабари, построенная в 2021 году, является единственной компрессорной станцией на газопроводе протяженностью 402 километра от границы Болгарии до Венгрии, по которому в Сербию поступает в первую очередь природный газ через ГТС Болгарии из «Турецкого потока». В 2025 году через этот участок было перекачено в Венгрию около 7,5 миллиарда кубических метров газа из РФ.