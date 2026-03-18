В Катаре промышленный город был сильно поврежден в результате обстрела

ДОХА, 18 мар — РИА Новости. Серьезный ущерб нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки, сообщила катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy.
«Компания Qatar Energy подтверждает, что промышленный город Рас-Лаффан подвергся ракетным обстрелам сегодня вечером. К месту происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования для тушения пожаров, возникших в результате обстрела, причинившего значительный ущерб. В результате обстрела никто не погиб», — отметила компания.
В свою очередь, министерство обороны Катара сообщило, что силы ПВО сумели сбить четыре баллистические ракеты из Ирана, но одна из ракет упала на территории Рас-Лаффана, вызвав пожар.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.