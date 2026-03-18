На стриминги вернулись песни группы «Агата Кристи» с рядом изменений

На стриминги вернулись песни рок-группы «Агата Кристи» с рядом изменений в содержании.

На странице коллектива на «Яндекс Музыке» трек «Опиум без никого» теперь называется «Для никого», а из припева песни «Моряк» из альбома «Ураган» убрали слово «гашиш».

Из трёх удалённых альбомов группы («Ураган», «Опиум» и «Декаданс») полностью доступен только первый. Другие в урезанном виде есть в составе сборников «Ностальгия» и «Избранное».

Ранее сообщалось, что три альбома группы «Агата Кристи» были удалены с платформ по решению правообладателя.