Актрису Ирина Горбачёва внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российскую актрису Ирину Горбачёву внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Администраторы сайта вменяют ей в вину «российскую пропаганду» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Отмечается ее участие в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».
Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.