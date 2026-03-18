Фицо пообещал отработать ночную смену на производстве из уважения к рабочим

В ночь на 1 мая в 2024 году Фицо отработал 8-часовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia по сборке запчастей для автомобилей. Тогда он отметил, что такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Фицо говорил, что Словакия является лидером среди европейских стран по работе в ночное время и необходимо найти подходящую и для работодателей, и для работников модель, которая бы смогла сбалансировать работу в дневное и ночное время.