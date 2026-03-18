В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в результате ДТП с тремя автомобилями в Ставропольском крае, сообщила Госавтоинспекция региона.
«По предварительным данным, сегодня, 18 марта, около 17 часов (совпадает с мск) на 69-м километре автодороги: “Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч” 27-летний водитель автомобиля “ВАЗ 2109” допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем “Лада Калина”, после чего произошло столкновение с грузовиком “Камаз”. В результате автоаварии пассажир “Калины” 59-летняя жительница Шпаковского округа, скончалась, оба водителя легковых автомобилей с травмами госпитализированы в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.
Позднее в ведомстве уточнили, что в реанимации скончался водитель автомобиля «ВАЗ 2109». По уточненной информации, причастность водителя «Камаза» к ДТП не подтвердилась.
По данным региональной госавтоинспекции, водитель автомобиля «ВАЗ 2109» имеет шестилетний стаж вождения и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников происшествия устанавливаются.