Евсеев — об оценке эпизода с пенальти в матче с «Зенитом»: это к другим людям

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о поражении от «Зенита» в Кубке России.

«Наверное, помимо пенальти, должно быть что-то сделано. Нам не обидно. Мы показали с командой “Зенит” хороший уровень. Я своей командой доволен, расстраиваться или нет — это Кубок, так сложились обстоятельства, пропустили с пенальти. По поводу игры есть вопросы? Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? По поводу пенальти это к другим людям», — сказал Евсеев на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Джон Дуран с пенальти на 53-й (45 + 8) минуте.

Таким образом, «Зенит» вышел в следующий раунд, а махачкалинское «Динамо» покинуло турнир.

Ранее ЦСКА проиграл «Краснодару» в матче с двумя удалениями и вылетел в Путь регионов Кубка России.