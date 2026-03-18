Евсеев — об оценке эпизода с пенальти в матче с «Зенитом»: это к другим людям

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о поражении от «Зенита» в Кубке России.
«Наверное, помимо пенальти, должно быть что-то сделано. Нам не обидно. Мы показали с командой “Зенит” хороший уровень. Я своей командой доволен, расстраиваться или нет — это Кубок, так сложились обстоятельства, пропустили с пенальти. По поводу игры есть вопросы? Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? По поводу пенальти это к другим людям», — сказал Евсеев на пресс-конференции.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Джон Дуран с пенальти на 53-й (45 + 8) минуте.
Таким образом, «Зенит» вышел в следующий раунд, а махачкалинское «Динамо» покинуло турнир.
