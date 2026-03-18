Колумбия и Эквадор создали комиссию для расследования инцидента с авиабомбой

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 марта. /ТАСС/. Власти Эквадора и Колумбии договорились создать комиссию для установления причин появления на колумбийской территории боеприпаса, предположительно, сброшенного эквадорскими военными. Об этом сообщило министерство обороны Эквадора.
«По взаимной договоренности была создана двусторонняя техническая комиссия для проверки “на месте” причин появления взрывного устройства на территории Колумбии», — говорится в сообщении.
Минобороны Эквадора также сообщило, что глава ведомства Джанкарло Лоффредо провел встречу с представителями военного руководства Колумбии, чтобы обсудить произошедший инцидент. «Анализ показал, что военная операция, проведенная вооруженными силами Эквадора, была легитимной в условиях внутреннего вооруженного конфликта и проводилась исключительно на территории Эквадора», — утверждает ведомство.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по участку колумбийско-эквадорской границы была проведена серия воздушных ударов, в результате которых погибли 27 человек, но заявил, что его страна была к ним не причастна. Позднее колумбийские власти сообщила, что на колумбийской территории был найден неразорвавшийся боеприпас, который принадлежал вооруженным силам Эквадора. Колумбийские военные произвели контролируемый подрыв снаряда.