Колумбия и Эквадор создали комиссию для расследования инцидента с авиабомбой

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по участку колумбийско-эквадорской границы была проведена серия воздушных ударов, в результате которых погибли 27 человек, но заявил, что его страна была к ним не причастна. Позднее колумбийские власти сообщила, что на колумбийской территории был найден неразорвавшийся боеприпас, который принадлежал вооруженным силам Эквадора. Колумбийские военные произвели контролируемый подрыв снаряда.