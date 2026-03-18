Глава МИД Израиля заявил о стремлении к миру с Ливаном

«Израиль заинтересован в том, чтобы Ливан присоединился к кругу нормализации и мира в регионе. Препятствием этому является “Хезболлах”. Ливанское правительство должно предпринять действенные меры против “Хезболлах” по всем направлениям: вооружение, источники финансирования и финансовая инфраструктура, правовые меры против ее руководства, ее социальной и образовательной инфраструктур, ее экономических преференций (лицензий) и многого другого», — написал Саар в X.