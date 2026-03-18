Глава МИД Израиля заявил о стремлении к миру с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 марта. /ТАСС/. Израиль заинтересован в налаживании мирных отношений с Ливаном и считает главным препятствием этому деятельность шиитской организации «Хезболлах». Такое мнение выразил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.
«Израиль заинтересован в том, чтобы Ливан присоединился к кругу нормализации и мира в регионе. Препятствием этому является “Хезболлах”. Ливанское правительство должно предпринять действенные меры против “Хезболлах” по всем направлениям: вооружение, источники финансирования и финансовая инфраструктура, правовые меры против ее руководства, ее социальной и образовательной инфраструктур, ее экономических преференций (лицензий) и многого другого», — написал Саар в X.
Пока же Израиль намерен продолжать «защищать себя» от обстрелов со стороны Ливана, которые ведут боевые отряды «Хезболлах», добавил министр. По его мнению, шиитское движение «захватило Ливан» и «действует в интересах» Ирана.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти Ливана готовы к прямым переговорам с Израилем, который проводит военную операцию в южной части этой страны, и Франция готова организовать эти переговоры на своей территории.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяла на себя «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС еврейского государства начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».