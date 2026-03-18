Власти выделили до 200 млн рублей на компенсаций фермерам Новосибирска

Власти России выделили до 200 млн рублей компенсаций фермерам в Новосибирской области на фоне вспышки пастереллёза в животноводстве.

«Наряду с мероприятиями по ликвидации очагов и недопущению дальнейшего распространения заболевания, одной из ключевых задач остается оперативное возмещение ущерба», — говорится в релизе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что вспышка заболевания носит локальный характер и не окажет существенного влияния на развитие животноводства в России.

Ранее режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за вспышек бешенства и пастереллёза у домашнего скота.

Минсельхоз координирует действия региональных властей в связи с ситуацией вокруг падежа скота из-за заболеваний в Новосибирской области.