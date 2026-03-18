Додик: Россия всегда была с сербским народом

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Россия всегда была вместе с сербским народом, и никакое давление не изменит этот факт в его сознании. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик, обращаясь к послу ФРГ в Сараево Альфреду Граннасу.
«Россия была с сербским народом в самые трудные исторические моменты, когда другие молчали или бомбили нас. Россия была голосом, защищавшим международное право, когда его пытались попирать. Россия — страна, которая понимала нашу борьбу за сохранение нашей идентичности, свободы и права определять свою судьбу. Никакие слова или давление не могут изменить это в сознании сербского народа. Это отношения, основанные не на давлении и шантаже, а на исторической памяти, уважении и взаимопонимании», — написал Додик в Х.
Ранее посол ФРГ в Боснии и Герцеговине заявил в интервью изданию Nezavisne Novine о том, что Берлин пока не намерен снимать санкции в отношении Республики Сербской (энтитет БиГ). Германский дипломат также выступил с утверждением, что балканское государство «практически ничего не получает» от России. В посольстве РФ в ответ подчеркнули, что подобные выводы «абсолютно выходят за рамки компетенции» посла.