БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Германия утратила источник дешевого раза и шансов на развитие экономики по причине своей враждебной политики по отношению к РФ. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик, обращаясь к послу ФРГ в Сараево Альфреду Граннасу.
«Благодаря сотрудничеству с Россией все мы — Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Западные Балканы и даже немецкая экономика — могли получить самый дешевый газ в Европе и сильное экономическое развитие. Этого не произошло именно потому, что вы безответственно разрушили свои шансы на дальнейшее экономическое укрепление. Германия упорствует в своей враждебной политике по отношению к России, что обошлось ей дороже всего в экономическом плане — и ее хозяйству, и ее гражданам», — написал Додик в Х.
Ранее посол ФРГ в Боснии и Герцеговине заявил в интервью изданию Nezavisne Novine о том, что Берлин пока не намерен снимать санкции в отношении Республики Сербской (энтитет БиГ). Германский дипломат также выступил с утверждением, что балканское государство «практически ничего не получает» от России. В посольстве РФ в ответ подчеркнули, что подобные выводы «абсолютно выходят за рамки компетенции» посла.