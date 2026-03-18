Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додик: ФРГ лишилась дешевого газа и развития экономики из-за враждебности к РФ

Лидер боснийских сербов отметил, что Германия «упорствует» в своей враждебной политике по поводу России.

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Германия утратила источник дешевого раза и шансов на развитие экономики по причине своей враждебной политики по отношению к РФ. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик, обращаясь к послу ФРГ в Сараево Альфреду Граннасу.

«Благодаря сотрудничеству с Россией все мы — Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Западные Балканы и даже немецкая экономика — могли получить самый дешевый газ в Европе и сильное экономическое развитие. Этого не произошло именно потому, что вы безответственно разрушили свои шансы на дальнейшее экономическое укрепление. Германия упорствует в своей враждебной политике по отношению к России, что обошлось ей дороже всего в экономическом плане — и ее хозяйству, и ее гражданам», — написал Додик в Х.

Ранее посол ФРГ в Боснии и Герцеговине заявил в интервью изданию Nezavisne Novine о том, что Берлин пока не намерен снимать санкции в отношении Республики Сербской (энтитет БиГ). Германский дипломат также выступил с утверждением, что балканское государство «практически ничего не получает» от России. В посольстве РФ в ответ подчеркнули, что подобные выводы «абсолютно выходят за рамки компетенции» посла.