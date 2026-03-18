Додик: посол ФРГ не должен вмешиваться во внутренние дела Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Посол Германии в Сараево Альфред Граннас не должен вмешиваться во внутренние дела Боснии и Герцеговины (БиГ), о его поведении проинформируют МИД ФРГ. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.
«Насколько мне известно, а мне это известно, послы не должны вмешиваться во внутренние дела принимающей страны. Посол нарушает международные конвенции и угрожает и без того низкому уровню взаимопонимания между сербским и немецким народами. Санкции, о которых он говорит, являются частью слабости Германии», — написал Додик в Х. Лидер боснийских сербов предупредил, что МИД ФРГ поставят в известность о ненадлежащем поведении посла и о том, как он нарушает международные конвенции.
В среду Граннас заявил в интервью изданию Nezavisne Novine о том, что Берлин пока не намерен отменять санкции против Республики Сербской (энтитет БиГ). Дипломат выступил с утверждением, что Босния и Герцеговина «практически ничего не получает» от России. В посольстве РФ в ответ подчеркнули, что подобные выводы «абсолютно выходят за рамки компетенции» посла.
Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).