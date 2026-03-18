Иран и Оман создадут новый режим прохода судов через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 18 марта. /ТАСС/. Иран и Оман будут определять условия прохождения судов через Ормузский пролив после прекращения агрессии США и Израиля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Вахид Джалалзаде.
«Если эта война закончится, мы обязательно создадим правовой режим [прохода] в Ормузском проливе совместно с Оманом. То, что Исламская Республика создаст новый правовой режим в Ормузском проливе, — это факт. Мы обязательно реализуем этот режим с помощью вооруженных сил», — приводит его слова телеканал SNN.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше