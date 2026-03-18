В Кремле ответили на рассуждения о якобы попытках США отдалить Россию от КНР

Необходимо ориентироваться на официальные заявления, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кремль не видит смысла комментировать рассуждения о том, что США якобы пытаются сделать отношения России и Китая менее тесными. Ориентироваться нужно на официальные заявления, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Politico утверждала, что именно таким подходом обусловлено участие Вашингтона в переговорах по Украине.

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — сказал Песков изданию Daily Storm.

