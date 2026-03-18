В Кремле ответили на рассуждения о якобы попытках США отдалить Россию от КНР

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кремль не видит смысла комментировать рассуждения о том, что США якобы пытаются сделать отношения России и Китая менее тесными. Ориентироваться нужно на официальные заявления, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.