В Чехии собираются ввести закон об иноагентах

В Чехии планируется введение закона об иноагентах. Об этом сообщает «Радио Свобода»*.
По информации издания, опубликован текст законопроекта «О регистрации субъектов со связями за рубежом».
Документ предусматривает, что все организации, включая государственные структуры, которые получают гранты из фондов Европейского союза или из других стран, будут обязаны проходить регистрацию в специальной базе данных.
Отмечается, что представители оппозиции и неправительственных организаций призвали прекратить работу над законопроектом.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела.
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.