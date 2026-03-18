Гусев: могу только похвалить футболистов «Динамо», они выполнили задачу по итогам игр со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что футболисты выполнили задачу по итогам матчей Кубка России со «Спартаком».

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что футболисты выполнили задачу по итогам матчей Кубка России со «Спартаком».

«Ругать буду в другом месте, если потребуется. Здесь могу только похвалить: они выполнили задачу, которую мы ставили. Цель была — выйти в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу. С точки зрения результата — неприятно, но с точки зрения борьбы за трофей и для наших болельщиков они молодцы. В первой игре забили пять мячей, создали гандикап, а сегодня сыграли по результату», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе победителей мяч забил защитник красно-белых Кристофер Ву на 57-й минуте.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:2 в пользу бело-голубых.

Таким образом, «Спартак» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Зенитом», а «Динамо» встретится в финале Пути РПЛ с «Краснодаром».

Ранее «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» и вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России.