Гусев: могу только похвалить футболистов «Динамо», они выполнили задачу по итогам игр со «Спартаком»

«Ругать буду в другом месте, если потребуется. Здесь могу только похвалить: они выполнили задачу, которую мы ставили. Цель была — выйти в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу. С точки зрения результата — неприятно, но с точки зрения борьбы за трофей и для наших болельщиков они молодцы. В первой игре забили пять мячей, создали гандикап, а сегодня сыграли по результату», — цитирует Гусева «Матч ТВ».
«Спартак» нанёс поражение «Динамо» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:0.
В составе победителей мяч забил защитник красно-белых Кристофер Ву на 57-й минуте.
Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:2 в пользу бело-голубых.
Таким образом, «Спартак» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Зенитом», а «Динамо» встретится в финале Пути РПЛ с «Краснодаром».
Ранее «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» и вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России.