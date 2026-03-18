Путин выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Совбеза Ирана Лариджани

Президент России Владимир Путин направил послание верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи с соболезнованиями в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом в среду, 18 марта, сообщила иранская государственная телерадиокомпания (IRIB) в Telegram-канале.
В тексте обращения российский лидер назвал Лариджани «мудрым и дальновидным политиком, твердо и последовательно отстаивавшим интересы своего народа». Путин также отметил, что неоднократно встречался с погибшим, и тот останется в памяти как «настоящий друг нашей страны», много сделавший для развития стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.
— Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью… Али Лариджани, — говорится в послании.
Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшего.
Исраэль Кац 17 марта сообщил, что Али Лариджани был убит в результате авиаудара Военно-воздушных сил еврейского государства. Позже власти Ирана подтвердили его смерть. Президент исламской республики Масуд Пезешкиа заявил, что Тегеран жестко ответит на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности.
Некоторое время спустя Корпус стражей исламской революции анонсировали волну новых ударов по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает это убийство действия.