Шевалье может покинуть ПСЖ, Сафонова не видят основным вратарём в будущем

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье может покинуть команду по окончании сезона.
По информации L'Équipe, причиной ухода может стать нежелание игрока оставаться в клубе в качестве запасного голкипера. Несколько европейских клубов заинтересованы в футболисте.
Как утверждает источник, летом клуб планирует выйти на рынок в поисках основного вратаря на следующий сезон, так как россиянин Матвей Сафонов не рассматривается на эту роль главным тренером парижан Луисом Энрике.
Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей, шесть из которых отстоял на ноль.
Ранее Луис Энрике высказался об игре российского вратаря Матвея Сафонова в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Челси».