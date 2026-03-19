Пезешкиан: удары по энергоинфраструктуре Ирана затронут весь мир

Атаки американских и израильских войск на иранские энергетические объекты приведут к последствиям по всему миру.
Об этом в X заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
«(Атаки. — RT) ещё больше усложнят ситуацию и могут привести к последствиям, не поддающимся контролю, масштабы которых затронут весь мир», — подчеркнул глава государства.
Ранее Пезешкиан выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и пообещал виновным суровую месть.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше