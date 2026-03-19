Патрушев сделал предупреждение на случай угроз торговому флоту России

Помощник главы российского государства Николай Патрушев сказал, что Москва примет дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае, если появятся угрозы со стороны западных государств.
«В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались», — подчеркнул он, беседуя с «Коммерсантом».
Ранее он заявил об угрозе учащения атак на суда России.
Патрушев допустил конвоирование ВМФ торгового флота России.
