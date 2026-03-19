«Участь Украины незавидна»: как Зеленский пытается заручиться поддержкой союзников на фоне обострения в Иране

Владимир Зеленский организовал серию визитов в европейские столицы. Западные СМИ уже назвали это «турне “Не забывайте обо мне”. На прошлой неделе глава киевского режима побывал в Париже и Бухаресте, а на этой — посетил Лондон, после чего направился в Мадрид. В медиа считают, что таким образом Зеленский пытается сохранить внимание к Украине со стороны союзников и мирового сообщества на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что активизация зарубежных поездок Зеленского на фоне конфликта в Иране носит прежде всего демонстративный характер и направлена на мобилизацию поддержки со стороны Европы.
Западные СМИ обратили внимание на серию визитов Владимира Зеленского в страны Европы. Глава киевского режима уже побывал в трёх столицах (Париж, Бухарест и Лондон) и направился в четвёртую (Мадрид). В The Telegraph маршрут Зеленского назвали «турне “Не забывайте обо мне”: журналисты считают, что поездка “демонстрирует панику на Украине”.
Как напомнили в газете, ранее в окружении Зеленского говорили, что из страны он может выехать только «по крайне важным причинам».
«Но учитывая, что война с Ираном продолжается уже третью неделю, борьба Украины за выживание против России начала терять интерес в мире. И для Украины это представляет вполне реальную опасность», — полагает издание.
При этом в The Telegraph отметили, что речи о том, что для европейских политиков тема Украины стала вторичной, пока не идёт. Однако западным дипломатам и должностным лицам сейчас нелегко уделять достаточно внимания решению одновременно двух крупных кризисов, говорится в материале. Война в Иране сейчас настолько сильно захватила США, что администрация президента Дональда Трампа отодвинула на задний план мирные переговоры по Украине.
«Визиты в Лондон и Париж — это скорее отчаянное напоминание о том, что нельзя забывать о бедственном положении Киева», — подытожили в газете.
The Telegraph: «Турне Зеленского “Не забывайте обо мне” демонстрирует панику на Украине».
В поисках внимания.
Между тем Зеленский не только посещал ближайших союзников Украины, но и активно раздавал интервью зарубежным СМИ, стремясь напомнить о «значимости» своей страны.
В частности, в разговоре с BBC он прокомментировал разногласия между Европой и США, обострившиеся на фоне иранских событий, которые затмили собой украинский трек. Помимо этого, Зеленский заявил, что у него «очень плохое предчувствие» относительно влияния конфликта на Украину, отметив, что переговоры о мире «постоянно откладываются» из-за Ирана. К тому же он выразил обеспокоенность тем, что боевые действия против Тегерана истощают арсеналы США, что сказывается на обеспеченности Украины оружием.
Вместе с тем Зеленский не устаёт подчёркивать свою якобы вовлечённость в ситуацию на Ближнем Востоке, о чём он в очередной раз заявил в интервью Jerusalem Post 16 марта. По его словам, Киев готов отправлять своих специалистов по борьбе с беспилотниками в страны региона, чтобы делиться опытом.
«Теперь этим странам решать, как использовать наш опыт», — заявил он.
В тот же день рассуждения главы киевского режима появились и на страницах The New York Post (NY Post). Зеленский подтвердил свою полную приверженность союзническим обязательствам с США. На фоне нерешительности других партнёров Вашингтона в вопросе оказания действенной поддержки американцам в Иране Зеленский подчеркнул свою готовность к содействию.
Разрушения в Иране в ходе американо-израильских атак.
Украина готова помочь президенту Трампу противостоять растущей угрозе со стороны Ирана в том, что касается беспилотников, — в то время как другие партнёры США колеблются, приводит его слова газета. По утверждению Зеленского, Киев стремится доказать, что является надёжным союзником Вашингтона.
«Всякий раз, когда у нас есть возможность помочь в защите мирного населения или граждан США, мы без колебаний отправляем наши команды», — сказал он.
Зеленский также подчеркнул, что американские военные могут приехать на Украину, чтобы в боевых условиях приобрести опыт противодействия БПЛА.
Ранее в интервью The New York Times (NYT) Зеленский рассказал, что направил в Иорданию украинских экспертов по беспилотникам якобы для защиты американских военных баз по просьбе Белого дома. Однако, как отметили в издании, американская сторона не стала комментировать это утверждение.
Тем временем Америка обращаться за помощью к украинцам не спешит. Как заявили NY Post в администрации президента, Трамп уже всё сказал в интервью Fox News 13 марта, заявив, что США не нужно пособничество Киева в защите от беспилотников.
Позднее Трамп уже в интервью NBC News и вовсе заявил, что Зеленский — «последний человек», от которого США нужна помощь.
В Европу на поклон.
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Зеленский, разъезжая по европейским столицам, стремится решить сразу несколько задач, совмещая информационную кампанию с попыткой закрепить финансовую и политическую поддержку со стороны союзников.
«Во-первых, он надеется поддержать внимание к украинскому конфликту на фоне отстранения Соединённых Штатов, занятых преимущественно войной в Иране. Вторая причина — это политическое сплочение Европы в рамках противостояния как с Россией, так и с Трампом. Ну и третий момент — это, конечно, Зеленский побирается, чтобы продолжать воевать с РФ», — сказал эксперт в беседе с RT.
Аналогичных взглядов придерживается и политолог Владимир Скачко. В разговоре с RT он отметил, что Зеленский стремится всеми силами остаться в центре мирового внимания.
«Только это даст ему возможность получать кредиты и оружие. Это активное напоминание о себе с целью пролонгации функционирования режима», — пояснил он.
При этом шансы Зеленского на наращивание оружейного импорта на фоне иранского обострения невелики, считает политолог. К тому же Дональд Трамп в последнее время довольно жёстко высказывается в адрес Киева, напомнил Скачко.
«Выпады в сторону Зеленского демонстрируют раздражение Трампа из-за невозможности быстро разделаться с украинским конфликтом. Тем более что он сейчас завяз в Иране. А ведь американскому президенту в преддверии промежуточных выборов нужны победы», — пояснил политолог.
Со своей стороны, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в интервью RT отметил фактор разочарования Трампа украинским конфликтом в принципе.
«Надеялся, что ему удастся достичь мира в кратчайшие сроки, но просчитался и винит теперь в этом Киев, который отказался пойти на территориальные уступки и всячески тормозит процесс урегулирования. Поэтому Трамп не скрывает своего раздражения Зеленским, позволяя себе публичную критику в его адрес», — говорит эксперт.
Он также обратил внимание на стратегическую неопределённость, с которой сталкивается Киев на фоне изменений в глобальной политике.
«Очевидно, что Зеленский пытается привлечь внимание, понимая, что разрыв с Соединёнными Штатами становится всё более вероятным. Поэтому он стремится подтвердить поддержку европейских столиц не только в финансовом и военном плане, но и в плане готовности к более серьёзным сценариям, если ситуация будет обостряться», — добавил он.
Как заметил Скачко, опасения Зеленского по поводу возможного сокращения поддержки Украины на фоне иранского кризиса небезосновательны.
«Чем дольше будет длиться конфликт на Ближнем Востоке, тем больше туда будет уходить оружия. Может дойти до того, что США просто нечего будет передавать Европе для Украины — и тогда её участь незавидна. Ведь киевский режим — это абсолютно искусственный конструкт. Это, скажем так, неоколониальная администрация Украины, набранная из местных “аборигенов”. И живёт она на чужие деньги, выполняет чужие задачи, и её устойчивость напрямую зависит и от заказа, и от платы за этот заказ», — резюмировал политолог.