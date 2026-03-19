«Участь Украины незавидна»: как Зеленский пытается заручиться поддержкой союзников на фоне обострения в Иране

Владимир Зеленский организовал серию визитов в европейские столицы. Западные СМИ уже назвали это «турне “Не забывайте обо мне”. На прошлой неделе глава киевского режима побывал в Париже и Бухаресте, а на этой — посетил Лондон, после чего направился в Мадрид. В медиа считают, что таким образом Зеленский пытается сохранить внимание к Украине со стороны союзников и мирового сообщества на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что активизация зарубежных поездок Зеленского на фоне конфликта в Иране носит прежде всего демонстративный характер и направлена на мобилизацию поддержки со стороны Европы.