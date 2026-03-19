Главком ВМФ: проект «Ясень» заменит все атомоходы третьего поколения

«Ясень» — класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели, как на земле, так на воде и под водой. Атомоходы модернизированного проекта 885 М являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями.