Главком ВМФ: проект «Ясень» заменит все атомоходы третьего поколения

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Все атомные подводные лодки Военно-морского флота РФ в ближайшие 10 лет будут заменены на субмарины проекта 885/885М («Ясень»/ «Ясень-М»). Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.
«Что касается многоцелевых подводных лодок, основной и перспективный проект — “Ясень”/»ЯсеньМ«, спроектированный СПМБМ “Малахит” ОСК, — заменит в ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе ВМФ АПЛ третьего поколения: 971-го, 945-го, 949-го проектов», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».
По словам главкома, подлодки проекта обладают высочайшими боевыми возможностями — поисковыми, ударными и оборонительными. «В его боекомплекте все имеющееся на ВМФ современное ракетное вооружение — “Калибр”, “Оникс”, “Циркон” и морское подводное оружие. Способен скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника», — пояснил он.
Моисеев подчеркнул, что подводных крейсера проекта проекта 885/885М успешно выполняют поставленные задачи в составе подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов.
«Ясень» — класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели, как на земле, так на воде и под водой. Атомоходы модернизированного проекта 885 М являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями.
Подводные силы Военно-морского флота России отмечают 19 марта 120-летие со дня создания. В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс кораблей — подводные лодки.