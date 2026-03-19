Главком ВМФ: подлодки проекта 677 нивелируют применение надводных кораблей противника

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Возможности дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» практически исключают применение надводных кораблей противника. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.
«Две подводные лодки успешно применяются на Балтийском флоте — это “Кронштадт” и “Великие Луки”. Они разработаны в развитие проекта 636.3 с учетом опыта применения и современных достижений ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники — прим. ТАСС). Они отличаются низким уровнем шумности, высоким уровнем автоматизации и более мощным вооружением и являются важной составляющей группировок разнородных сил (войск) флотов, действующих в ближней морской зоне. Их наличие и боевые возможности практически исключают применение надводных корабельных сил противника», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».
Моисеев отметил, что сегодня для ВМФ приоритетным направлением развития является создание неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой. «Их повышенные способности находиться длительное время в подводном положении — требование современности», — добавил он.
Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению ДЭПЛ и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. «Адмиралтейские верфи» являются единственным заводом — строителем подлодок данного класса.
Подводные силы Военно-морского флота России отмечают 19 марта 120-летие со дня создания. В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс кораблей — подводные лодки.