Главком ВМФ: подлодки проекта 677 нивелируют применение надводных кораблей противника

«Две подводные лодки успешно применяются на Балтийском флоте — это “Кронштадт” и “Великие Луки”. Они разработаны в развитие проекта 636.3 с учетом опыта применения и современных достижений ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники — прим. ТАСС). Они отличаются низким уровнем шумности, высоким уровнем автоматизации и более мощным вооружением и являются важной составляющей группировок разнородных сил (войск) флотов, действующих в ближней морской зоне. Их наличие и боевые возможности практически исключают применение надводных корабельных сил противника», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».