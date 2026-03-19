Британия направила экспертов для содействия открытию Ормузского пролива

Великобритания направила военных экспертов на Ближний Восток для оказания содействия США в вопросе разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Как передает телеканал, британские специалисты совместно с американской стороной прорабатывают возможные варианты повторного открытия пролива.
Уточняется, что эксперты были направлены в Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за проведение американских военных операций на Ближнем Востоке.
Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили в среду обсудил ситуацию вокруг пролива с коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши.
Ранее президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. При этом газета Telegraph сообщала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через пролив.