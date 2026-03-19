Британия направила экспертов для содействия открытию Ормузского пролива

Ранее президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. При этом газета Telegraph сообщала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через пролив.