Главком ВМФ: в 2026 году завершатся испытания атомохода «Пермь»

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Испытания атомного подводного крейсера «Пермь» проекта 885 М («Ясень-М») завершатся в течение текущего года. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.
«В этом году завершаются испытания очередного атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами “Пермь” проекта “Ясень-М”, который пополнит состав подводных сил Тихоокеанского флота», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».
Моисеев подчеркнул, что текущими и перспективными программами предусмотрено серийное строительство этих подлодок, а также их совершенствование за счет поэтапного внедрения перспективных образцов вооружения и военной техники.
Атомная подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М» заложена на предприятии ОСК «Севмаш» 29 июля 2016 года, спущена на воду 27 марта 2025 года. Проектант — конструкторское бюро ОСК «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения “Малахит”. АПЛ “Пермь” является пятой в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта “Ясень-М”.
«Ясень» — класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели, как на земле, так на воде и под водой.
Атомоходы модернизированного проекта 885 М являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями.
Подводные силы Военно-морского флота России отмечают 19 марта 120-летие со дня создания. В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс кораблей — подводные лодки.