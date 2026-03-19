Главком ВМФ: программа создания подлодок 5-го поколения уже реализуется

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Межведомственная программа по созданию подводных крейсеров 5-го поколения существует и уже реализуется. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.
«Да, такая программа существует и уже реализуется. Она межведомственная, комплексная, именно такой подход позволяет ее реализовать», — сказал Моисеев в интервью газете «Красная Звезда», отвечая на вопрос о создании подводных лодок 5-го поколения.
Кроме того, он отметил, что происходит смена поколений субмарин внутри ВМФ России. «Причины объективны — это истечение сроков эксплуатации, текущие достижения в технологиях, а главное — востребованность данного оружия. Подводные лодки таким оружием и являются. Именно поэтому руководством страны поставлены такие задачи. Убежден, что они будут выполнены», — добавил Моисеев.