Сенатор Алексей Пушков заявил, что США, будучи глобальной сверхдержавой, реагируют на мнимые вызовы. Подобное поведение он назвал «проклятием» страны.
«В свое время глобальная Британская империя таким же образом реагировала на многочисленные вызовы ее господству. В итоге это привело к перенапряжению сил — и к закату империи», — написал Пушков в Telegram-канале.
По уточнениям сенатора, США ежедневно направляют до 1,5 волн долларов на разрушение стран Ближнего Востока, вместо того чтобы заниматься собственной экономикой и конкурировать с Китаем. Он также привел данные, что в XXI веке Вашингтон уже потратил 7 трлн долларов на разрушение Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии.
Пушков указал, что действия Вашингтона в Афганистане привели к появлению миллионов беженцев, в том числе и на территории США. Он также констатировал, что Америка стремительно нарастила госдолг до 39 трлн долларов.
Накануне Пушков заявил, что запасы ракет стали для США главным уязвимым местом в войне с Ираном.