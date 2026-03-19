Главком ВМФ заявил о высокой боеготовности стратегических подводных ракетоносцев

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ракетные подводные лодки стратегического назначения (РПЛСН) находятся в максимальной боеготовности, что было подтверждено в ходе проверок и тренировок под руководством президента России. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.
«РПЛСН находятся в высочайшей степени боевой готовности, что неоднократно подтверждалось в ходе контрольных проверок, в том числе в ходе тренировок, проводимых ежегодно под руководством президента Российской Федерации», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».
Так, по его словам, подводные лодки проекта 955 «Борей» прослужат России до середины текущего века. «Может быть, и еще дольше, ведь в этом проекте заложен значительный модернизационный потенциал», — отметил Моисеев.
Подводные лодки «Борей» — серия российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Атомные субмарины четвертого поколения разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург) под руководством главного конструктора Владимира Здорнова. Предназначены для замены предыдущих серий подводных лодок — 941 «Акула» и 667БДРМ «Дельфин». Ракетоносцы вооружены комплексом Д-30 (пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет «Булава»), оснащены торпедными аппаратами.
Подводные силы Военно-морского флота России отмечают 19 марта 120-летие со дня создания. В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс кораблей — подводные лодки.