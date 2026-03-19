Израиль ударил по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море

А ранее Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала нового командира «дивизии Имама Хусейна» в составе сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Хасана Али Марвана. Марван курировал операции подразделения, координировал действия с руководством «Хезболлы» и «Аль-Кудс» и отвечал за запуск ракет, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля.