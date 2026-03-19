Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль ударил по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море

Военные Израиля провели удар по ракетным катерам Ирана в Каспийском море, в результате атаки были повреждены более пяти лодок. Об этом сообщил израильский журналист Axios Барак Равид.

Источник: Life.ru

«По словам израильского официального представителя, Израиль нанёс удары по ракетным катерам иранских ВМС в Каспийском море. Под ударом оказались более пяти судов», — пишет Равид.

А ранее Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала нового командира «дивизии Имама Хусейна» в составе сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Хасана Али Марвана. Марван курировал операции подразделения, координировал действия с руководством «Хезболлы» и «Аль-Кудс» и отвечал за запуск ракет, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.