США и Израиль нанесли удар по крупнейшему иранскому порту

По информации, предоставленной местными властями, в ходе военной операции были атакованы ключевые инфраструктурные объекты порта. «Ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании, несколько портовых объектов», — отметил представитель мэрии, слова которого привело агентство Tasnim.
На данный момент уточняется размер ущерба, однако официальные лица сообщили, что «сообщений о жертвах или пострадавших в результате атак пока не поступало». Это событие подчеркивает продолжающуюся эскалацию военных действий в регионе и вызывает обеспокоенность среди местных жителей и международного сообщества.
Бомбардировка порта Бендер-Энзели стала частью более широкой военной операции США и Израиля в Иране, которая началась 18 марта 2026 года. Власти Ирана осуждают эти действия как агрессию и подчеркивают необходимость защиты своей территории.
Ранее сообщалось, что в США опасаются мести Ирана за Хаменеи и Сулеймани.