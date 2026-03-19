США и Израиль нанесли удар по крупнейшему иранскому порту

Крупнейший порт Ирана на берегу Каспийского моря, Бендер-Энзели, стал целью бомбардировки со стороны войск США и Израиля.

Крупнейший порт Ирана на берегу Каспийского моря, Бендер-Энзели, стал целью бомбардировки со стороны войск США и Израиля. В результате атаки были повреждены здание таможенной службы и несколько других объектов. Об этом сообщил представитель мэрии города, пишет РИА Новости.

По информации, предоставленной местными властями, в ходе военной операции были атакованы ключевые инфраструктурные объекты порта. «Ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании, несколько портовых объектов», — отметил представитель мэрии, слова которого привело агентство Tasnim.

На данный момент уточняется размер ущерба, однако официальные лица сообщили, что «сообщений о жертвах или пострадавших в результате атак пока не поступало». Это событие подчеркивает продолжающуюся эскалацию военных действий в регионе и вызывает обеспокоенность среди местных жителей и международного сообщества.

Бомбардировка порта Бендер-Энзели стала частью более широкой военной операции США и Израиля в Иране, которая началась 18 марта 2026 года. Власти Ирана осуждают эти действия как агрессию и подчеркивают необходимость защиты своей территории.

Ранее сообщалось, что в США опасаются мести Ирана за Хаменеи и Сулеймани.

