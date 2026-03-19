Песков рассказал, на каком этапе находится работа трехсторонней группы по Украине

В Кремле рассказали об этапе, на котором находится работа трехсторонней группы по Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, деятельность трехсторонней группы РФ, США и Украины сейчас приостановлена.
Кроме этого, официальный представитель Кремля указал, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев продолжает работать в двусторонней рабочей группе России и США.
Накануне Песков подчеркивал готовность РФ к продолжению переговоров по Украине, однако место нового раунда пока не определено.