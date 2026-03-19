В Новосибирске журналисты раскритиковали законопроект о новых требованиях к публикациям

В Госдуму внесён законопроект, ограничивающий работу средств массовой информации. Документ предлагает запретить публикации, которые могут восприниматься как обвинительные до вступления судебного решения в силу. Под частичный запрет попадают формулировки вроде «по мнению», «источники сообщают», а также журналистские расследования и проверки, основанные на неофициальных данных. За нарушения предлагаются крупные штрафы для граждан, должностных лиц и организаций.