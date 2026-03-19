В Новосибирске журналисты раскритиковали законопроект о новых требованиях к публикациям

Авторы инициативы из Госсовета Татарстана объясняют её защитой чести, достоинства и презумпции невиновности. Однако журналистское сообщество увидело в проекте угрозу свободе слова и фактическое введение предварительной цензуры.
Сиб.фм опросил главных редакторов новосибирских СМИ по поводу законопроекта.
Руководитель проекта «Прецедент. Новосибирск» Светлана Воронкова назвала законопроект «фактически тотальной цензурой». Она напомнила, что ещё в 1991 году Закон «О СМИ» закрепил недопустимость цензуры, и добавила:
«Им не надо бояться хороших журналистов. Им надо просто квалифицированно работать в интересах налогоплательщиков».
По мнению Андрея Кузнецова, главреда «Центра деловой жизни», принятие инициативы приведёт к «революционным изменениям» в медиасфере. Он отметил, что СМИ часто цитируют пресс-релизы силовых структур, где подозреваемых фактически называют виновными. Если закон вступит в силу, ответственность может лечь не на источник, а на журналистов.
Главный редактор сайта «Весь Искитим» Оксана Смирнова напомнила, что формулировки вроде «по данным источников» не всегда используются ради сенсаций: часто это единственный способ донести важную информацию, когда официальные лица отказываются комментировать. По её словам, публикации до суда нередко помогают привлечь внимание к делам и добиться справедливости.
Елизавета Михайлова («МК-Новосибирск») считает, что законопроект «серьёзно сузит инструменты журналистов при освещении конфликтных тем».
«Если лишить журналистику возможности говорить до приговора, многие значимые истории просто выпадут из публичного поля», — отметила она.
Главред «АиФ-Новосибирск» Анна Микула подчеркнула, что в профессиональной среде и без того соблюдаются нормы презумпции невиновности, а за клевету уже предусмотрена ответственность.
«Не понимаю, зачем нужен дополнительный закон. Надеюсь, инициатива не получит продолжения», — сказала она.
Главный редактор Om1 Новосибирск Алла Мождженская отметила, что законопроект противоречит базовым принципам Закона «О СМИ».
«Редакция вправе распространять любые сведения, кроме прямо запрещённых законом. Законопроект же предлагает предварительное ограничение — публиковать информацию, которая может быть истолкована как обвинительная, фактически запрещается до приговора суда», — подчеркнула она.
Главный редактор «Атас. Инфо» Новосибирск Екатерина Нимко назвала инициативу «попыткой ввести тотальную цензуру под благовидным предлогом». По её словам, журналистам хотят запретить использовать ключевые профессиональные выражения — «предположительно», «возможно», «по мнению», «источники сообщают», — хотя именно они позволяют говорить о проблемах, не нарушая закон.
«Журналист не выносит приговор, но он и не должен молчать, когда происходит очевидное беззаконие. Если чиновник разворовал бюджет, а мы пишем “предположительно”, — это не обвинение, а сигнал обществу», — пояснила Нимко.
Она добавила, что требование «ждать решения суда» фактически лишает прессу возможности выполнять свою функцию контроля: если расследование замалчивается, граждане остаются в неведении. Особенно циничной она назвала норму о запрете обращаться в надзорные органы на основании данных, полученных неофициально:
«Это индульгенция для негодяев. Ведь если журналисты ценой риска раскрыли слив ядов в реку или схему откатов, теперь им скажут, что это “вне закона”».
По её мнению, принятие проекта ударит прежде всего по антикоррупционным расследованиям: «Ни один редактор не рискнёт публиковать острый материал, понимая, что каждое слово “возможно” может стать поводом для уничтожения издания».
Председатель «Союза журналистов Новосибирской области» Сергей Нешумов заявил Сиб.фм следующее:
«Не думаю, что эти поправки будут приняты, они явно не соответствуют реалиям современной журналистики и не несут пользы для медиарынка», — сказал Нешумов.
Большинство опрошенных журналистов сходятся в одном: если проект будет принят без существенных правок, это может привести к ограничению независимых расследований и фактическому свёртыванию роли СМИ как общественного контролёра.