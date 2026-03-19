Песков ответил на рассуждения о якобы попытках США отдалить РФ от КНР

Кремль не считает целесообразным комментировать рассуждения о том, что США якобы стремятся ослабить отношения между Россией и Китаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне газета Politico сообщала, что желание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа завершить конфликт на Украине связано с планом по сближению с Российской Федерацией, который якобы направлен на подрыв партнерства РФ и КНР.
Песков, комментируя подобные публикации, указал, что в настоящее время существует множество различных рассуждений, и нет необходимости давать оценку каждому из них. По его словам, ориентироваться следует на официальные заявления.
Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Трамп не считает Украину стратегически ценной для Вашингтона.