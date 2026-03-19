Песков: Россия продолжит обмен пленными и телами погибших с Украиной

Ранее KP.RU сообщал, что Россия вернула из украинского плена 300 российских военных. По данным Минобороны РФ, Украина получила 300 своих пленных. Посредниками в этом обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты и США. Страны оказали гуманитарную помощь для организации данного процесса.