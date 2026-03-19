Песков: Россия продолжит обмен пленными и телами погибших с Украиной

Россия обязательно продолжит работу по обмену пленными и телами погибших с Украиной. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос «Известий».
Ранее KP.RU сообщал, что Россия вернула из украинского плена 300 российских военных. По данным Минобороны РФ, Украина получила 300 своих пленных. Посредниками в этом обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты и США. Страны оказали гуманитарную помощь для организации данного процесса.
Также Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Помощник президента РФ Владимир Мединский уточнил, что Киеву было передано 1000 тел. Российская сторона получила 35 тел погибших воинов. Обмен прошел в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.