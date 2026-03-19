Кирилл Дмитриев продолжит участие в российско-американской рабочей группе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает свою деятельность в рамках двусторонней рабочей группы между Россией и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью изданию «Известия» Дмитрий Песков подтвердил, что Кирилл Дмитриев активно участвует в работе группы, занимающейся экономическими вопросами между двумя странами. «Кирилл Дмитриев продолжает работать», — отметил он, подчеркивая важность этого сотрудничества в условиях текущей международной ситуации.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал массовый отказ ведущих мировых держав от участия в военно-морской операции США в Ормузском проливе.