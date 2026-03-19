Спикер Меджлиса: закрытие Ормузского пролива является мерой самозащиты Ирана

РАБАТ, 19 марта. /ТАСС/. Ормузский пролив был закрыт не по собственному желанию Тегерана, а в качестве самозащиты. С таким утверждением выступил председатель иранского Меджлиса (парламент) Мохаммад Багер Галибаф.
«Если Ормузский пролив сегодня закрыт, то не из-за того, что Иран сам решил его закрыть, а потому, что мы должны защищаться», — указал спикер парламента. По его словам, из за агрессии Израиля и США против Ирана «[Ормузский] пролив не может быть в прежнем состоянии ни с юридической точки зрения, ни с точки зрения судоходства, так как он больше не пользуется прежним уровнем безопасности».
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.