Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы РФ, США и Украины

Работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины приостановлена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Трехсторонняя группа — на паузе», — заявил он «Известиям».
При этом Песков отметил, что взаимодействие в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим вопросам, продолжается.
Он добавил, что обе группы функционируют по отдельности, поскольку имеют различную повестку дня.
Ранее Песков заявил, что Киев является основным препятствием на пути урегулирования конфликта на Украине.