Балицкий: ЗАЭС будет в безопасности только после победы России в СВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Запорожская атомная электростанция будет в полной безопасности только после победы армии России в специальной военной операции. Такое мнение журналистам высказал губернатор региона Евгений Балицкий.
«Я уже говорил, что я не верю ни Гросси [генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси], ни этим ребятам, которые сегодня получают зарплату в Европе. Они много обещают, ничего не делают, даже не хотят признать, кто реально обстреливает атомную станцию, создавая атомную угрозу в XXI веке. Поэтому субъективно моя убежденность в том, что победу в решении безопасности атомного вопроса так же, как и в СВО, поставит наша армия — не изменилась. До победы безопасность атомной станции не гарантирована», — сказал он.
Губернатор также подчеркнул, что западные институты не могут обеспечить безопасность ЗАЭС.