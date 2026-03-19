Балицкий: ЗАЭС будет в безопасности только после победы России в СВО

Губернатор Запорожской области также подчеркнул, что западные институты не могут обеспечить безопасность атомной электростанции.

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Запорожская атомная электростанция будет в полной безопасности только после победы армии России в специальной военной операции. Такое мнение журналистам высказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Я уже говорил, что я не верю ни Гросси [генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси], ни этим ребятам, которые сегодня получают зарплату в Европе. Они много обещают, ничего не делают, даже не хотят признать, кто реально обстреливает атомную станцию, создавая атомную угрозу в XXI веке. Поэтому субъективно моя убежденность в том, что победу в решении безопасности атомного вопроса так же, как и в СВО, поставит наша армия — не изменилась. До победы безопасность атомной станции не гарантирована», — сказал он.

Губернатор также подчеркнул, что западные институты не могут обеспечить безопасность ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
